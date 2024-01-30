Блінкен говорив журналістам, що відповідь може бути багаторівневою і поетапною.

Президент Джо Байден найближчим часом може санкціонувати військові дії США на Близькому Сході. Його радники запропонують йому варіанти відповіді - від символічних до жорстко каральних, пише редактор Sky News з міжнародних справ Домінік Вагхорн.

"Президент сподівається, що його вибір в найближчі години стримає будь-яку ескалацію ситуації. Це може призвести до зворотного результату... Він міг би напасти на відповідальну за це групу, але багато хто вважає це слабким і не зачіпає суть проблеми: покровителів групи в Ірані. У списку варіантів Пентагону також є дії проти Корпусу вартових ісламської революції в регіоні за межами Ірану або напад на іранські об'єкти в межах його кордонів", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, Пентагон припускає, що атака дрона на американські війська в Йорданії має "сліди" Катаїб Хезболли - елітного іракського збройного угруповання, близького до Ірану. Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що їхня відповідь може бути "багаторівневою, поетапною та стійкою з часом".

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Прес-секретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що США зроблять все необхідне для захисту своїх сил, проте вони не прагнуть вплутуватися в більш масштабний конфлікт.

Чиновники і експерти сказали журналістам, що адміністрація Байдена шукає "досить жорстку" відповідь, яка дозволить стримати Іран і його прихильників, не розпалюючи прямих військових дій.

Атака на базу США в Йорданії: що відомо

Нагадаємо, 28 січня Штати заявили про атаку безпілотного літального апарату на американські сили, які дислокуються на північному сході Йорданії. В результаті удару загинули троє американських військовослужбовців, більше трьох десятків солдатів постраждали.

У своєму зверненні Джо Байден пообіцяв, що США дадуть відповідь на цей удар. Він поклав відповідальність за нього на "радикальні угруповання, підтримувані Іраном".

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