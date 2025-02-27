Білоруський диктатор також упевнений, що питання України без України ніхто вирішувати не буде.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко припустив, що російському правителю Володимиру Путіну "не дуже приємно", що Україна укладає угоду зі США про видобуток корисних копалин. Про це він сказав в інтерв'ю американському блогеру Маріо Науфалу, пише білоруське агентство БЕЛТА.

Білоруський правитель відреагував на угоду про корисні копалини між Україною та США. Зокрема, на його думку, ця угода "може насторожувати Росію і, швидше за все, насторожує".

"Я так думаю. Я не обговорював з Росією і з Путіним ці питання. Ми обговоримо це питання. Але, швидше за все, це може насторожувати, якщо Росія відчує, що ці домовленості виходитимуть за рамки економічних відносин. Якщо це буде чиста економіка, не пов'язана з військово-промисловим комплексом, зброєю, збройними силами, чому б і ні?" – сказав Лукашенко.

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Він підкреслив, що Росії "неприємно, що потужна держава у вигляді Сполучених Штатів Америки у тебе під парканом, за вікном розроблятиме корисні копалини, створюватиме свої підприємства".

"Напевно, не дуже приємно. Це міг би робити ти, але роблять інші. Але це Росія переживе. Росія величезна, і в неї цього добра вистачає", - сказав диктатор.

Коментуючи ймовірне направлення до України європейських миротворців, Лукашенко запевнив, що "Росія ніколи з цим не погодиться":

"Принаймні, така позиція Росії на сьогоднішній день. Тим більше, що керівництво Європейського Союзу, насамперед в особі Німеччини та Франції, займає дуже агресивну позицію".

Також він каже, нібито під час його останніх контактів з російськи правителем Володимиром Путіним той "підтвердив свою готовність до переговорів щодо врегулювання ситуації в Україні, зокрема з українською стороною".

"Українці та Зеленський ображаються, що їх не покликали до Саудівської Аравії. Каже (Путін – ред.): "Навіщо кликати, якщо там питання були Росії та США. Там тільки побіжно торкнулися питання України. Тому навіщо було кликати Україну", - сказав Лукашенко.

І додав, що, на його думку, "коли вирішуватимуться питання України", без України "ці питання ніхто вирішувати не буде".

Інші заяви Лукашенка щодо переговорів про мир в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, Лукашенко злякався, що переговори РФ і США можуть піти на шкоду Білорусі. Він заявив, що невідомо, "чого хочуть США" і "чого вони вимагатимуть від росіян за припинення війни". Білоруський лідер висловив побоювання, що американці спробують "росіян зіштовхнути з китайцями", чого "допустити не можна".

Також нещодавно білоруський диктатор заявляв, що тільки білоруські миротворці нібито могли б забезпечити нормальні взаємини між Україною і Росією. При цьому він підкреслив, що Мінськ не збирається направляти миротворчий контингент на лінію фронту, оскільки з таким рішенням не погодяться ані Україна, ані Захід.

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