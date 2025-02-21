Диктатор закликав "не спокушатися" з приводу потепління у відносинах двох країн.

Відновлення контактів між Росією і США не повинно викликати оптимізму у прихильників правлячого режиму в Білорусі. Про це заявив самопроголошений "президент" країни Олександр Лукашенко. Його цитує держагентство "Белта".

"Спокушатися не треба. Ми не знаємо, чого хочуть США. Кажу це тому, що я абсолютно занурений у ці питання. Ми не знаємо, чого вони вимагатимуть від росіян за припинення війни. Мені здається, що вони спробують зараз росіян зіштовхнути з китайцями. Ось цього росіянам допустити не можна", - заявив він.

За словами Лукашенка, ситуація в міжнародній політиці змінюється, проте не всі зміни йдуть "нам на користь".

Відео дня

"Якщо туди (в Росію - УНІАН) повернуться всі ці іноземні компанії - спочатку американські, а потім інші - європейські. Буде непросто конкурувати на нашому ринку. Але продовольство буде потрібно всім", - сказав диктатор.

Інші нещодавні заяви Лукашенка

Як писав УНІАН, після "перемоги" на президентських псевдо-виборах у січні Лукашенко заявив, що "не шкодує" про те, що допоміг Росії вторгнутися в Україну. Водночас він заявив, що поки що не має наміру йти з влади в Білорусі.

Також нещодавно Лукашенко заявив, що тільки білоруські миротворці могли б забезпечити стабільний мир між Україною і Росією. Водночас він підкреслив, що Мінськ не збирається направляти миротворчий контингент на лінію фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: