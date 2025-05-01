Журналісти акцентують, що Америка досі не дала чіткої обіцянки стати на захист України, якщо Путін вторгнеться втретє.

Найважливішим фактом про угоду про корисні копалини, підписану між Америкою та Україною, є те, що ніхто в Києві не вважатиме її самоціллю. Про це пише газета The Telegraph.

Зазначається, що це лише засіб для досягнення життєво важливої мети - дати Америці національний інтерес в існуванні України як суверенної держави.

"Дональд Трамп ніколи не збирався підтримувати Україну проти натиску Росії через свою відданість міжнародному праву або принципу, що великим країнам не можна дозволяти розчленовувати своїх сусідів. Трамп навряд чи був би обурений видовищем того, як війська Володимира Путіна спустошують європейські міста, виганяють мільйони людей зі своїх домівок і викрадають тисячі дітей", - сказано в статті.

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На думку журналістів, єдиний аргумент для американського президента на користь підтримки України полягає в тому, що США можуть заробити на цьому.

Стверджується, що ця угода відкриває шлях для американських компаній до розробки критично важливих корисних копалин України в партнерстві з цією країною. Чи будуть ці ресурси дійсно існувати в достатніх кількостях, щоб бути комерційно вигідними, ще належить з'ясувати.

"Є вагомі підстави сумніватися, що хтось отримає велику вигоду від природних багатств України. Але це не має значення: суть у тому, що угода створює аргумент, що ґрунтується на національних інтересах Америки, для того, щоб Трамп підтримав Україну", - сказано в матеріалі.

Зазначається, що Америка зробила примирливі жести Україні, включно з постачанням зброї на 50 мільйонів доларів протягом кількох годин після підписання угоди про корисні копалини.

"Усе це є хорошими новинами, але ніщо в угоді не дає президенту Володимиру Зеленському того, чого він найбільше хоче: чітких американських гарантій безпеки для України. Так, Америка заявила, що "мирний процес" буде "зосереджений на вільній, суверенній і процвітаючій Україні". Щоправда, адміністрація Трампа нарешті визнала очевидну істину, що Росія почала повномасштабне вторгнення", - пишуть журналісти.

Вони акцентують, що Америка досі не дала чіткої обіцянки стати на захист України, якщо Путін вторгнеться втретє. Вони додали:

"Тільки з такою гарантією Зеленський зможе підписати мирну угоду, не побоюючись, що це всього лише пауза перед черговим російським нападом. Угода - важливий крок, але не кінцева мета".

Угода про корисні копалини

На сайті Білого дому оприлюднили заяву про підписання угоди про надра між Україною та США. Там є деякі подробиці про угоду, які раніше не заявлялися представниками українського уряду.

Так, у повідомленні йдеться про те, що за угодою американським компаніям надається "право першої ночі" на придбання корисних копалин. У заяві йдеться про те, що підписана угода "посилає сильний сигнал Росії.

"Сполучені Штати відіграють особливу роль у грі і бажають довгострокового успіху України", - заявив Білий дім.

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