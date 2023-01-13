Міністр також висловив надію, що Україна отримає західну авіацію та далекобійні ракети.

Міністр оборони України Олексій Резніков переконаний, що на тлі широкомасштабного вторгнення Росії Україна стала де-факто членом НАТО, а незабаром увійде до блоку і де-юре.

"Україна як країна і Збройні сили України стали членом НАТО. Де-факто, а не де-юре. Тому що у нас є зброя і розуміння, як її використовувати", - сказав міністр для BBC.

Резніков також заперечив, що його коментарі будуть сприйняті як суперечливі не тільки Росією, але, можливо, і самим НАТО, оскільки Альянс зробив кроки, щоб не розглядатися як сторона конфлікту у війні.

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"Чому це буде суперечливо? Це правда. Це факт. Я впевнений, що найближчим часом ми станемо членом НАТО де-юре", - додав Резніков.

Резніков також висловив надію, що Україна отримає західну авіацію та далекобійні ракети.

"У мене в країні війна… Вони завдають ударів по моїх містах, моїх лікарнях, моїх дитячих садках, моїх школах. Вони вбили багато мирних жителів. Це армія ґвалтівників, убивць і мародерів. Який наступний рівень ескалації?", - зауважив міністр.

Перспективи вступу України в НАТО

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що тепер всі держави-члени НАТО мають оформити Україні запрошення про приєднання до Альянсу. За словами міністра, Україна де-факто вже є членом НАТО, залишилося оформити це де-юре. Це має відбутися якнайшвидше і без ПДЧ, додав він.

Цього року за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства, до Північноатлантичного альянсу вступили Фінляндія і Швеція.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України в Альянс відчинені, але зараз увага зосереджується на підтримці оборони України від російських військ.