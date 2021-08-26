Держсекретар зазначив, що немає крайнього терміну для надання допомоги американським громадянам, які ще залишилися в Афганістані, але хочуть виїхати.

США завершать свою місію в Афганістані до 31 серпня, але евакуація американців продовжиться після цієї дати, оскільки в країні досі залишаються близько 1500 громадян США, з них 500 – чекають на евакуацію.

Про це заявив держсекретар США Тоні Блінкен CNN. "Дозвольте мені прояснити це: у нас немає крайнього терміну для надання допомоги американським громадянам, які ще залишилися і хочуть виїхати, а також багатьом афганцям, які підтримували нас протягом цих багатьох років і хочуть виїхати. І не змогли цього зробити. Ми докладатимемо зусиль щодня і після 31 серпня", - повідомив Блінкен.

Він зазначив, що американська сторона розробляє докладні плани того, як може полегшити виїзд тим, хто хоче виїхати після 31 серпня. Блінкен повідомив, що таліби взяли на себе публічні та приватні зобов'язання щодо забезпечення безпечного проїзду американців і афганців з групи ризику, які хочуть покинути Афганістан.

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Крім цього, за словами Блінкена, в Афганістані досі залишаються близько 1500 громадян США. До того, як таліби взяли контроль над країною там перебувало майже 6000 американців.

Наразі 500 осіб очікують на евакуацію із Кабулу. Водночас, ще тисяча американців, ймовірно, перебувають в Афганістані, проте не виходять на зв’язок із дипломатами. Блінкен каже, що Держдеп наполегливо звертається до цих осіб кілька разів на день, передає Українська правда з посиланням на The Guardian.

Евакуація з Афганістану

З часу переходу влади в Афганістані до руху "Талібан" з країни евакуювали понад 82 тис. людей, проте ще тисячі людей очікують на евакуацію в аеропорту Кабула.

У вівторок "Талібан" заявив, що хоче, аби іноземні евакуації з країни були завершені до 31 серпня, і вони не погоджуються на продовження евакуації після цієї дати.

Президент США Джо Байден зазначив, що, попри заклики союзників до "Талібану" продовжити евакуацію після 31 серпня, США встигають піти до цієї дати та зацікавлені завершити евакуацію якнайшвидше.

Автор: Ірина Погоріла