У британському парламенті наголосили, що членство у НАТО могло б захистити Україну від нападу РФ.

Україні потрібно дозволити вступити до НАТО, і уряд Великої Британії повинен підтримати її зусилля у цьому напрямку.

Про це заявив у Twitter колишній прем'єр країни Борис Джонсон. Він опублікував відео із засідання Палати громад, на якому спитав міністра закордонних справ Джеймса Клеверлі, як той ставиться до думки, що прагнення України вступити до НАТО може "спровокувати" Росію на ескалацію, хоча "Україна стала жертвою агресії РФ, коли вона не була членом НАТО – і тому, що вона не була членом НАТО".

Клеверлі відповів, що "провокацією була агресія Росії проти України". Водночас прагнення України стати членом НАТО міністр назвав "цілком зрозумілою захисною дією через загрозу зі сходу".

Відео дня

"Україна має бути допущена до вступу до НАТО, і уряд має підтримати їхні зусилля у цьому напрямі", – наголосив Джонсон.

Вступ України до НАТО

30 вересня 2022 року Україна, у відповідь на спробу РФ анексувати тимчасово окуповані території, подала заявку на вступ до НАТО у прискореному порядку.

Нещодавно генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі союзники по НАТО досягли консенсусу у тому, що Україна повинна вступити в Альянс, але поки треба зосередитись на військовій підтримці.

Також повідомлялося, що США підтримують вступ України до НАТО, однак за умови, що війна Росії проти України закінчиться.

Вас також можуть зацікавити новини: