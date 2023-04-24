Зараз союзники зосередженні на допомозі Україні.

США підтримують вступ України до НАТО, але спочатку має закінчитися повномасштабна війна з Російською Федерацією.

"Нічого не змінилося в питанні нашої підтримки політики відкритих дверей для НАТО. З цього приводу нічого не змінилося. Ми продовжуємо підтримувати відкриті двері для НАТО. Але ми також заявляли, що будь-яка розмова про вступ до Альянсу має бути розмовою між відповідною країною і самим Альянсом", - заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки".

За його словами, союзники зосереджені на тому, щоб Україна могла дати відсіч російській агресії.

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"Це має бути в центрі уваги зараз - допомога Україні в досягненні успіху на полі бою, щоби вони могли досягти успіху й за столом переговорів. На цьому ми зараз зосереджуємо увагу. Нехай генеральний секретар НАТО говорить від імені самого Альянсу", - підсумував представник Білого дому.

Вступ України до НАТО

Минулого тижня генсек НАТО Столтенберг заявив, що всі країни Альянсу згодні з необхідністю прийняти Україну в блок.

Однак міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виключає швидке розв'язання питання щодо членства України в Альянсі. У польському МЗС у відповідь звинуватили Німеччину і Францію в затягуванні вступу України в Альянс. Там наголосили, що Росія не напала б на Україну, якби та була у НАТО.

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