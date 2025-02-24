Протягом останніх трьох років, Європейський Союз був великим донором для підтримки України, зазначив Кошта.

Країни, які є членами Європейського Союзу, не стануть вимагати від України її природних ресурсів в обмін на надану допомогу. Таку заяву зробив голова Європейської Ради Антоніу Кошта.

"Протягом останніх трьох років Європейський Союз був великим донором для підтримки України, і ми робимо це для України, для українців, а також для європейської безпеки, і ми не повертаємо собі нічого з природних ресурсів в Україні", – акцентував він в інтервʼю "Суспільному".

Водночас говорячи про угоду щодо корисних копалин України зі Сполученими Штатами Америки, Кошта сказав, що Україна є суверенною країною, яка "має суверенне право управляти своєю територією і вести переговори на міжнародному рівні".

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Корисні копалини України: ви могли це пропустити

Президент США Дональд Трамп заявив 24 лютого, що Вашингтон дуже близький до підписання угоди, і воно може відбутися в Овальному кабінеті Білого дому вже наступного тижня – за участі президента України Володимира Зеленського.

Видання Axios писало, що підписання угоди може відбутися вже сьогодні. Журналісти зазначили, що в угоді міститься положення, яке стосується в тому числі проєктів на тимчасово окупованих територіях України.

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