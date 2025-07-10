Існує навіть загроза, що когось змусять повернути частину грошей

Уряд Німеччини має намір істотно знизити розмір грошової допомоги, яку отримують українські біженці. Але чомусь це вирішили зробити у досить дивний спосіб. Про це повідомляє DW.

По-перше, скорочення виплат хочуть реалізувати заднім числом. По-друге, українців поділять на дві категорії: тих, хто звернувся по грошову допомогу після 1 квітня цього року, і тих, хто зробив це раніше. Саме першій категорії і скоротять виплати, тоді як решті їх залишать без змін.

Як зазначає DW, про це ще навесні оголосили представники партій ХДС/ХСС та СДПН, які утворили урядову коаліцію. Але для втілення цих планів ще треба ухвалити цілу купу змін до федерального та місцевого законодавства, що може зайняти чимало часу.

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Коли ж зміни реалізують, для новоприбулих українців розмір грошової допомоги дорівнюватиме стандартній виплаті для прохачів притулку, на сьогодні це 441 євро. Тим же, хто давно перебуває в Німеччині, допомогу залишать на рівні тих виплат, які отримують безробітні німці – 563 євро на людину.

У чому полягає логіка розподілу українців на дві групи, які залежать лише від дати їхнього приїзду – не уточнюється. Немає чіткої відповіді і на те, чи доведеться біженцям повертати частину грошей, які вони отримали за старими правилами після 1 квітня. Спроба стягнути гроші назад може наштовхнутися на судові позови.

"За певних обставин можна поставити під сумнів, чи відповідає зміна статусу "заднім числом" засадам правової держави", - констатують у Німецькому союзі міст і громад, але не включають, що це доведеться зробити.

Експерт з питань соціального захисту юридичної компанії Plagemann Rechtsanwälte Томас Франц у розмові з DW запевнив, що повертати "зайві" виплати, отримані після 1 квітня, українських біженців все ж таки змушувати не будуть. Він послався на правовий принцип Vertrauensschutz, який передбачає, що державні органи Німеччини не мають права підривати довіру громадян до влади.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, у Нідерландах українським біженцям доведеться вдвічі більше платити за проживання у державних притулках. З жовтня розмір плати зросте з поточних 105 євро до 244,22 євро. У такий спосіб тамтешня влада хоче зменшити нерівність між українськими біженцями та шукачами притулку з інших країн.

Також ми розповідали про причини негативного ставлення до українських біженців на побутовому рівні у Польщі. Фактично йдеться про страх конкуренції – не лише за робочі місця, але, й наприклад, серед польок є побоювання, що українки відберуть у них всіх польських чоловіків.

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