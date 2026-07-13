Міністр оборони Польщі закликав повернути додому всіх українців призовного віку

Косиняк-Камиш заявив, що вони мають поповнити лави ЗСУ.

Усі українці призовного віку, які зараз проживають у Польщі, мають повернутися додому. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш на пресконференції.

"Українці призовного віку, які проживають у Польщі, повинні повернутися в Україну, щоб поповнити лави ЗСУ", – сказав він.

Також Косиняк-Камиш закликав повернути додому українських біженців, які "їздять на розкішних автомобілях".

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Польща планує посилити правила отримання громадянства

Раніше польське видання Rzeczpospolita повідомляло, що Міністерство внутрішніх справ Польщі завершує роботу над поправками до закону про громадянство, які найбільше торкнуться громадян України. Журналісти зазначили, що саме українці протягом багатьох років становлять найчисленнішу національну групу, яка звертається за польським громадянством.

Проект ґрунтується на чотирьох ключових змінах. Перша з них передбачає збільшення терміну проживання в Польщі до восьми років. Однак поки що невідомо, чи буде враховано період тимчасового захисту.

Крім того, буде запроваджено тест на натуралізацію, заснований на данському досвіді – він проводитиметься польською мовою на рівні B2. Ключовим моментом стане "заява про лояльність", яку наприкінці всієї процедури повинен буде підписати іноземець. Це стане важелем впливу на тих, хто міг би виступити проти інтересів Польщі.

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