Експерти назвали 7 популярних місць, яких варто уникати цього літа

Влітку відпочинок у цих місцях стає просто нестерпним.

Липень-серпень традиційно вважаються найнапруженішими в плані туризму місяцями року, а тому відвідування деяких найпопулярніших туристичних локацій світу в цей період може стати ще більш нестерпним.

Експерти туристичного порталу Travel Off Path визначили сім популярних туристичних напрямків по всьому світу, куди туристам краще не їхати цього літа.

Як зазначають автори матеріалу, туристи дедалі частіше задаються питанням, чи варті деякі місця з їхнього "списку мрій" усіх зусиль, витрачених на їхнє відвідування – від витрачених грошей до багатогодинних черг.

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"Ось неприємна правда, про яку вам не розкажуть глянцеві брошури. Популярність місця не означає, що воно функціонує належним чином. Саме зараз кілька найпопулярніших місць у світі страждають від страйків, хаосу на кордонах, закриттів, стихійних лих та відвертої політичної напруженості, перетворюючи те, що мало стати подорожжю всього життя, на дороге й виснажливе заняття. Це не тихі закутки. Це відомі бренди, і у них справді жахливий липень", – констатують експерти.

Щоб скласти свій список, експерти проаналізували повідомлення про збої в роботі різних популярних місць у режимі реального часу та офіційні попередження.

Також вони вказали, що саме псує туристам відпочинок у тому чи іншому місці.

7 популярних місць, яких туристам варто уникати влітку 2026 року

Париж, Франція – багатогодинні черги на паспортному контролі в аеропортах. Пальма-де-Майорка, Іспанія – місцеві жителі хочуть, щоб туристи перестали до них приїжджати. Венеція, Італія – за те, щоб постояти в натовпі, доведеться ще й заплатити. Санторіні, Греція – на цьому острові не тільки величезні натовпи, а й нестача води. Рів'єра-Майя, Мексика – рекордне "нашестя" водоростей. Північний край Гранд-Каньйону, США – місцевість не встигла відновитися після руйнівних пожеж. Дубай, ОАЕ – ситуація все ще нестабільна на тлі війни в Ірані.

Де у світі не раді туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти також назвали вісім країн світу, де місцеві жителі не хочуть бачити туристів цього літа. Очолив цей сумнівний рейтинг Таїланд.

У свою чергу видавництво Fodor's представило No List 2026, до якого увійшли вісім локацій по всьому світу, що не витримують напливу туристів. Очолила його Антарктида.

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