Археологи знайшли в Єгипті стародавні поховання із 'золотими язиками'

Серед знахідок - жертовник, призначений для жертвоприношень.

Археологи виявили на узбережжі Середземного моря в Єгипті 18 давніх некрополів, у яких знайшли численні саркофаги та артефакти, зокрема два десятки так званих "золотих язиків". Як пише The Independent, науковці зазначають, що відкриття допомагає краще зрозуміти культурне розмаїття населення цього прибережного регіону в давнину.

Загалом на цій ділянці єгипетського узбережжя вже виявлено майже 45 некрополів, що ще раз підтверджує важливе значення цієї місцевості як одного з найвизначніших прибережних центрів античного світу.

За даними Міністерства туризму та старожитностей Єгипту, 11 із 18 нововиявлених поховань були повністю висічені в скельній породі на середній глибині близько восьми метрів. Ще сім гробниць були наземними спорудами, зведеними з вапняку. Однією з найцікавіших знахідок стали 24 золоті пластини, вкладені до рота деяких померлих. Археологи назвали їх "золотими язиками".

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Вважається, що за давньоєгипетськими віруваннями такі золоті язики допомагали померлим спілкуватися в потойбічному світі. Дослідники також зазначають, що більшість поховань перебували у винятково доброму стані. Кам'яні плити, якими були закриті могили, залишалися недоторканими з моменту їхнього спорудження.

Давнє місто існувало понад тисячу років

Некрополі були знайдені на північно-західному узбережжі Єгипту, приблизно за 100 кілометрів на захід від Александрії. На думку вчених, вони могли належати давньому місту Левкаспіс (Leukaspis), яке згадував давньогрецький географ Страбон. Місто процвітало від елліністичної до візантійської епохи, а найбільшого економічного й міського розвитку досягло протягом перших трьох століть нашої ери.

Поблизу нововиявлених гробниць також знайшли наземні поховання, що, на думку археологів, свідчить про соціальне різноманіття мешканців міста.

Крім того, дослідники виявили колодязь, який у пізніший період був переобладнаний під місце поховання.

Науковці вважають, що ці знахідки свідчать про збереження давньоєгипетських поховальних традицій та архітектурних впливів навіть у пізні епохи Птолемеїв і Римської імперії.

Саркофаг зі сфінксом та статуя Афродіти

Серед найцінніших артефактів археологи знайшли цілі й частково збережені керамічні посудини, амфори, тарелі, вапнякові жертовники, кам'яні басейни, а також різноманітні архітектурні елементи поховальних комплексів.

Один із вапнякових жертовників, імовірно призначений для жертвоприношень, вирізнявся незвичайною архітектурою. На ньому виявили незавершену мармурову статую, яка, ймовірно, зображує богиню Афродіту, а також елемент, що нагадує так звані "хибні двері" – важливий символ у давньоєгипетських поховальних віруваннях.

В одному з некрополів археологи також знайшли гранітний саркофаг завдовжки 2,5 метра. Він зберігся разом з оригінальною кришкою, а всередині містилися залишки гіпсового сфінкса.

Наразі вчені досліджують останки людини, похованої в цьому саркофазі.

Крім того, у похованнях було знайдено два десятки "золотих язиків" – золотих пластин, які вкладали до рота померлих. Дослідники зазначають, що в той період вони вважалися важливим захисним символом і були пов'язані з давніми поховальними віруваннями.

У Франції знайшли схованку з понад 40 тисячами римських монет

Нагадаємо, у французькому місті Сенон знайшли три керамічні посудини, які наповнені римськими монетами III століття н. е. Дослідження охопили площу 1,5 тис. кв. м і були розпочаті через те, що власник ділянки планував розбудовувати будинок.

Знахідка може налічувати понад 40 тисяч бронзових та мідних монет, та проливає світло на способи зберігання грошей у період занепаду Римської імперії.

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