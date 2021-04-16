Громадяни, які нелегально перебувають у РФ, мають поїхати з країни, інакше з 15 червня їх погрожують депортувати.

Країни СНД мають до 15 червня забрати своїх громадян, які незаконно перебувають в Росії, інакше Москва вживе заходів аж до закриття кордонів.

Читайте такожВ ООН заявили про погіршення ситуації з правами людини за період пандемії коронавірусуПро це на засіданні Міжпарламентської асамблеї СНД заявив перший заступник міністра внутрішніх справ РФ Олександр Горовий, пише РБК.

"Жодної правозастосовчої практики до громадян інших держав за порушення міграційних режимів застосовуватися не буде", - зазначив він.

На засіданні Горовий показав слайд зі статистичними даними російського МВС, згідно з якими в Росії перебуває понад 1 млн нелегалів, з них 152 тис. - українці.

При цьому з 2018 року діє рішення української РНБО про остаточне припинення участі України у статутних органах СНД.

Загалом найбільше нелегальних мігрантів у РФ з Узбекистану (понад 332 тис.), Таджикистану (247 тис.), Азербайджану (120 тис.), Киргизстану (115 тис.), Вірменії (61 тис.), Молдови (56 тис.) та Казахстану (49 тис.).

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Автор: Катерина Комолова