Загалом "не туди" пішло близько мільйона євро із наданих Брюсселем 17 мільйонів.

Надані Європейським союзом гроші на підтримку українських біженців Литва частково витратила на громадян "ворожих держав". Про це пише місцеве видання LRT.

Зазначається, що Європейський Союз зі свого спільного бюджету надає країнам-членам фінансову допомогу на інтеграцію українців у місцеве суспільство. Протягом 2022–2023 років Литва отримала від ЄС майже 17 мільйонів євро на ці видатки.

Однак виявилося, що ці гроші витрачали не лише на українців, але також на громадян Росії, Білорусі, Узбекистану, Казахстану, Таджикистану та інших країн, які мають посвідки на проживання в Литві. Окрім українців, загалом таку підтримку отримали 813 громадян 43 різних країн. Їм оплатили курси литовської мови та допомогли із працевлаштуванням.

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За наявними даними, "не туди" витратили понад мільйон євро, і тепер Литва має повернути ці гроші назад Євросоюзу. Крім того, за даними LRT, витрата "українських" грошей на громадян Росії та Білорусі обурила багатьох литовських чиновників. На цьому тлі було звільнено керівницю держагенства, відповідального за розподіл цих грошей.

"Ми оцінюємо це погано. Цього не мало статися. Триває внутрішній аудит, ми розслідуємо, як це могло статися", – сказала журналістам заступниця міністра соціального забезпечення та праці Ріта Грігалєне.

Агентство, яке розподіляло гроші, відкидає критику та стверджує, що надання підтримки особам, які не є громадянами України, було дозволено чинною на той час процедурою. Однак урядові аудитори наголошують, що гроші були надані Євросоюзом із конкретною метою – на підтримку українців.

Українські біженці за кордоном

Як писав УНІАН, Європейський Союз планує переглянути правові засади перебування українських біженців, бо раніше запроваджений механізм розглядався як тимчасовий захід. ЄС повинен розробити стратегію переходу від тимчасового захисту українців до більш тривалої стратегії.

Також ми розповідали, що українських біженців найбільш охоче приймають в таких країнах як Польща, Німеччина, Чехія, Швеція, Латвія та Іспанія.

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