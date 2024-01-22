Аргументи про те, що повертатися в Україну може бути небезпечно, екс-нардеп назвав "нісенітницею".

Радник керівника Офісу президента України та екс-нардеп Сергій Лещенко поділився "ідеєю", як повернути додому українських біженців. Для цього країни Європи повинні припинити допомогу українцям, які виїхали через війну.

Про це він сказав в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger. За його словами, українцям, які залишилися в країні, і тим, хто виїхав за кордон, "все важче знаходити спільну мову".

"Тому що люди, які виїхали з України, ніколи не зрозуміють людей, що залишилися. Я вважаю, що приймаючі країни повинні припинити підтримку біженців, щоб вони могли повернутися додому", – сказав Лещенко.

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Водночас аргументи про те, що повертатися в Україну може бути небезпечно, екснардеп назвав "нісенітницею".

"У нас в Києві живе 3 мільйони людей, в тому числі сотні тисяч дітей. Аргумент про те, що це небезпечно, — нісенітниця. Поверненцям не довелося б воювати в окопах. Але вони можуть купувати українські продукти в супермаркеті в Україні і платити за оренду квартири в Києві, користуватися поліклініками і аптеками і платити податки, щоб ми могли фінансувати школи. Ваші гроші відсутні в економіці. І ситуація стає все складнішою", – резюмував радник голови ОП.

Українські біженці в Європі: що потрібно знати

В Естонії виключили можливість екстрадиції біженців з України чоловічої статі, заявила прем'єр-міністр країни Кая Каллас. Механізм депортації до українських біженців в Естонії не може бути застосований, оскільки ці люди знаходяться в країні на законних підставах.

Тим часом лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц назвав виплати українським біженцям помилкою. За його словами, до біженців з України повинен бути "більш жорсткий підхід", щоб вони влаштовувалися на роботу.

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