Ажіотажу в консульствах Польщі через закон про мобілізацію не спостерігається.

На тлі можливого прийняття у Верховній Раді нового законопроекту про мобілізацію у сервісних центрах за кордоном значно збільшилися черги з військовозобов'язаних українців.

Так, відповідно до нових норм закону, якщо українці від 18 до 60 років за кордоном захочуть отримати консульські послуги, це буде можливо тільки при пред'явленні військово-облікових документів, виданих в Україні. Тому в деяких країнах спостерігаються масові черги в консульствах з українців, які бажають отримати нові документи, поки не пізно.

Яка ситуація в Польщі, куди найчастіше виїжджають українці, розповів у коментарі для ТСН посол України в Республіці Польща Василь Зварич.

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Зокрема, він розповів, що в консульських установах все відбувається по електронній черзі, тому живих черг немає, ажіотажу в консульствах не спостерігається.

Водночас, він нагадав, що в багатьох містах Польщі діють підрозділи ДП "Документ", які теж приймають документи на видачу закордонних паспортів. Це підприємство діє окремо і підпорядковане МВС, міграційній службі, і "яка там ситуація - вже краще в міграційній службі питати".

Також він прокоментував облік військовозобов'язаних за кордоном.

"Що стосується обліку військовозобов'язаних - у нас є консульський облік, відповідно, про кожну особу призовного віку, яка стає на консульський облік, наші консульські установи зобов'язані інформувати відповідні ТЦК. Так це зараз відбувається відповідно до постанови КМУ", - сказав Зварич.

Новий закон про мобілізацію

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект про вдосконалення мобілізації та військового обліку, який містить жорсткі обмеження для ухильників.

Серед таких обмежень - заборона на виїзд за кордон, блокування всіх операцій з рухомим і нерухомим майном, заборона на отримання водійських прав і на водіння власного автомобіля, обмеження права в користуванні власними коштами та іншими цінностями.

Українські чоловіки масово почали звертатися до нотаріусів - вони масово переписують на дружин, матерів або навіть коханок своє рухоме і нерухоме майно.

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