У міністерстві обіцяють, що подання заявок на німецькі візи в електронному форматі стане доступним у першому кварталі 2025 року.

Німеччина запровадила сервіс, завдяки якому українці зможуть подати заявку на отрмання візи до цієї країни в електронному вигляді. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що заявку онлайн можна подати в електронному вигляді на візи у 28 категоріях.

"У ці часи, як одна з найбільших економік і сучасна імміграційна країна, ми потребуємо сучасної національної візової процедури - сучасної, цифрової, безпечної. Саме цим і займається міжнародний портал, який тепер включає і об’єднує в цифровому вигляді всі 167 візових центрів по всьому світу", - зазначила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок.

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Однак, як переконався кореспондент видання, при виборі деяких країн з'являється повідомлення, що "онлайн-заявка недоступна". Зокрема, це стосується Росії, України, Казахстану, Грузії і Таджикистану.

"У міністерстві обіцяють, що подання заявок на німецькі візи в електронному форматі стане доступним для жителів Росії, України, Казахстану, Грузії та Таджикистану в першому кварталі 2025 року", - пише видання.

У МЗС Німеччини повідомили, що до нового онлайн-порталу дійсно підключено вже всі 167 візових установ ФРН за кордоном. Проте їхнє "технічне підключення супроводжується перебудовою робочих процесів під новий онлайн-формат".

"До цього відноситься, наприклад, скасування існуючих списків очікування. Тим, хто вже зареєструвався, звичайно, запис на подання заявки буде надано у першу чергу. Скасування списків очікування у більшість візових установ вдалося провести паралельно із запуском нового онлайн-формату. Деякі ж візові установи надають зараз пріоритет тому, щоб скасувати списки очікування, перш ніж дозволити подання заяв через міжнародний онлайн-портал", - розповіли у відомстві.

Відносини України і Німеччини - останні новини

Як повідомляв УНІАН, більшість громадян Німеччини підтримали ідею миротворчої місії в Україні. При цьому значно менше німців підтримують участь німецьких військових у такій місії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що під час зустрічей у Брюсселі обговорювали ідею розміщення в Україні миротворчої місії. За його словами, тривають консультації і у цьому допомагає президент Франції Еммануель Макрон.

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