Це може статися за наявності реальних загроз життю і безпеці громадян України.

Посольство України в Грузії допускає ймовірність евакуації українських громадян з країни після відновлення прямого авіаційного сполучення між Грузією та РФ і масового напливу росіян.

В інтерв’ю "Європейській правді" тимчасовий повірений у справах України у Грузії Андрій Касьянов пояснив, що це може статися за наявності реальних загроз їхньому життю і безпеці. Він наголосив, що українські дипломати не сидітимуть, склавши руки, а працюватимуть задля забезпечення захисту і безпеки громадян України.

"У разі відновлення прямого авіаційного сполучення та зростання реальних ризиків безпеки, я хочу сказати, що на сьогодні посольство не виключає можливість звернення до міжнародних організацій, до наших міжнародних партнерів з тим, щоб розглянути можливість надання допомоги у масовій евакуації громадян України з території Грузії", - сказав Касьянов.

Відео дня

За його словами, на тлі значного зростання загрози безпечного перебування в Грузії у зв’язку з аномальним напливом росіян посольство всіляко сприяє поверненню наших громадян в Україну.

"Зараз ми обговорюємо можливість організації спеціальних евакуаційних маршрутів саме для тих, найбільш вразливих верств населення України, які дійсно не мають коштів для повернення. При цьому ми розглядаємо наземний транспорт як найоптимальніший", - розповів він.

Війна в Україні: позиція Грузії

25 лютого 2022 року прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що його держава не приєднається до західних санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Німецьке видання Die Welt пояснило, що Грузія боїться стати наступною жертвою Путіна.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тисячі українців були вимушені виїхати до Грузії. З 31 липня 2022 року у грузинській столиці Тбілісі припинили програму забезпечення біженців з України житлом. Однак, з 15 липня українським біженцям надається щомісячна грошова допомога. Вона визначена в розмірі 300 ларі (близько $100) на сім'ю і 45 ларі ($16) на людину додатково.

У вересні після оголошення мобілізації в РФ до Грузії почали масово виїжджали і росіяни.

У жовтні Міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі заявив про продовження програми допомоги українським біженцям на шість місяців.

19 січня у Міністерстві закордонних справ України розкритикували бажання провідних політиків Грузії відновити авіаційне сполучення між Тбілісі та Москвою.

Вас також можуть зацікавити новини: