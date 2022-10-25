На сьогодні в Грузії допомогу для оплати оренди отримують 500 сімей з України.

Міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі заявив про продовження програми допомоги українським біженцям на шість місяців.

Про це пише видання "Новини-Грузія".

Уряд Грузії затвердив спеціальний соціальний пакет допомоги в лютому 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ до України.

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"Ми маємо спеціальні пункти на кордонах, куди можна звернутися по допомогу. Ми допомагаємо сім'ям зі щомісячною орендною платою, а також надаємо соціальну допомогу. Вони отримують таку саме допомогу, як грузинські біженці з Абхазії та Цхінвалі. Ми продовжили цю програму на шість місяців", – розповів міністр.

За його словами, на сьогодні у Грузії допомогу для оплати оренди квартир отримують 500 сімей з України. Їм нараховують по 300 ларі на сім'ю (біля 4 тисяч гривень). Крім того, понад тисяча українців отримують щомісячну соціальну допомогу в розмірі 45 ларі (600 гривень) на особу.

Азарашвілі також зазначив, що, починаючи з липня 2022 року, уряд Грузії профінансував соціальну допомогу біженцям з України та оренду квартир на близько 1,8 млн ларі (24 млн грн).

Війна в Україні: роль Грузії

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тисячі українців були вимушені виїхати до Грузії. З 31 липня 2022 року у грузинській столиці Тбілісі припинили програму забезпечення біженців з України житлом. Зазначалося, що з 15 липня українським біженцям надається щомісячна грошова допомога. Вона визначена в розмірі 300 ларі (близько $100) на сім'ю і 45 ларі ($16) на людину додатково.

Також до Грузії масово виїжджали і росіяни, які тікали від оголошеної в РФ мобілізації. У країні не виключили перегляду безвізового режиму з Російською Федерацією. Водночас президент Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що наплив росіян є викликом, але не загрозою.

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