Міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі заявив про продовження програми допомоги українським біженцям на шість місяців.
Про це пише видання "Новини-Грузія".
Уряд Грузії затвердив спеціальний соціальний пакет допомоги в лютому 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ до України.
"Ми маємо спеціальні пункти на кордонах, куди можна звернутися по допомогу. Ми допомагаємо сім'ям зі щомісячною орендною платою, а також надаємо соціальну допомогу. Вони отримують таку саме допомогу, як грузинські біженці з Абхазії та Цхінвалі. Ми продовжили цю програму на шість місяців", – розповів міністр.
За його словами, на сьогодні у Грузії допомогу для оплати оренди квартир отримують 500 сімей з України. Їм нараховують по 300 ларі на сім'ю (біля 4 тисяч гривень). Крім того, понад тисяча українців отримують щомісячну соціальну допомогу в розмірі 45 ларі (600 гривень) на особу.
Азарашвілі також зазначив, що, починаючи з липня 2022 року, уряд Грузії профінансував соціальну допомогу біженцям з України та оренду квартир на близько 1,8 млн ларі (24 млн грн).
Війна в Україні: роль Грузії
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тисячі українців були вимушені виїхати до Грузії. З 31 липня 2022 року у грузинській столиці Тбілісі припинили програму забезпечення біженців з України житлом. Зазначалося, що з 15 липня українським біженцям надається щомісячна грошова допомога. Вона визначена в розмірі 300 ларі (близько $100) на сім'ю і 45 ларі ($16) на людину додатково.
Також до Грузії масово виїжджали і росіяни, які тікали від оголошеної в РФ мобілізації. У країні не виключили перегляду безвізового режиму з Російською Федерацією. Водночас президент Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що наплив росіян є викликом, але не загрозою.
Вас також можуть зацікавити новини:
- У Росії вже усвідомлюють, що Україна відвоює Херсон – екс-депутат Держдуми РФ
- Замість свободи – жертовність: в РФ пропонують змінити список цінностей росіян
- Нова мета "спецоперації": в Радбезі РФ заговорили про "десатанізацію" України
- Жданов попередив про серйозну загрозу нових кривавих атак Росії: названо дату