Замість житла в Грузії вирішили забезпечити біженців щомісячною грошовою допомогою.

Столиця Грузії Тбілісі з 31 липня 2022 року припиняє програму забезпечення біженців з України житлом.

Про це пише "Грузія Онлайн".

У мерії виданню повідомили, що з 15 липня українським біженцям покладена щомісячна грошова допомога. Вона визначена в розмірі 300 ларі (близько $100) на сім'ю і 45 ларі ($16) на людину додатково. Крім цього, міжнародні організації (World Vision і UNHCR) розглядають пакет допомоги в розмірі 235 ларі ($80) на людину.

Як відомо, з березня мерія Тбілісі розселяла біженців в різних готелях з триразовим харчуванням. Місто з початку війни прийняло близько 5 100 осіб. Зараз в готелях проживають понад 2 300 українців.

Як раніше повідомляв УНІАН, згідно з опитуванням ООН, дві третіх українських біженців поки не планують повертатися додому. Головним стимулом для повернення залишається зниження інтенсивності бойових дій.

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