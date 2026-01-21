Ще одна країна Європи збирається урізати права українських біженців

Раніше обмеження для українців вже запровадила Польща.

Слідом за Польщею нова парламентська коаліція в Чехії планує внести значні зміни до міграційного законодавства, зокрема переглянути "деякі бенефіти", яка отримують українські біженці. Про це повідомляє "Радіо свобода" із посиланням на спікера парламенту та лідера правопопулістського руху SPD Томіо Окамуру.

"Неможливо, щоб безпека громадян Чеської Республіки залишалася на другому плані, а ми продовжували надавати захист людям, які повторно порушують закон, і вдавати, що закон не поширюється на певну привілейовану групу людей. Закон має діяти однаково для всіх", – заявив політик.

При цьому він розкритикував рішення Європейського Союзу продовжити режим тимчасового захисту для українських біженців до березня 2027 року.

Як зазначає "Радіо Свобода", чешські популісти наразі обмежуються загальними погрозами, не вдаючись в конкретику, які саме зміни вони внесуть в законодавство. Однак навіть самих розмов про це достатньо, аби змусити українських біженців у Чехії почати хвилюватися.

"Біженці відчувають, що настрій у суспільстві змінюється, і є ризик, що досі позитивне ставлення держави до них може суттєво змінитися. Відчуття "непрошеного гостя" серед українських біженців і серед іноземців загалом останнім часом посилюється", – зазначила керівниця юридичного відділу Інтеграційного центру в Празі Павла Розумовська.

Станіслава Сладекова з Організації допомоги біженцям зазначила, що деякі політики "свідомо розпалюють ненависть до української спільноти, подаючи її як причину певних проблем чеського суспільства". Зокрема на українців вішають економічні та соціальні негаразди Чехії, як от проблему злочинності, вартості житла чи проблеми в системі охорони здоров’я. При цьому такі звинувачення не підтверджуються фактами.

"Рівень злочинності серед іноземців загалом – і серед українських біженців зокрема – не вищий, ніж серед чеських громадян. Захист чеських громадян і захист біженців не суперечать один одному. Навпаки: передбачуваний правовий статус, можливість легально працювати, доступ до медицини та чіткі правила [для іноземців] суттєво зменшують простір для тіньової економіки, експлуатації й злочинності. Це сприяє безпеці всього суспільства, у тому числі й чеських громадян", – зауважив директор організації InBáze Олександр Зпевак.

Українські біженці в Європі: останні новини

Як писав УНІАН, раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки залишалися в країні, проходили службу та мали можливість знайти гідну роботу, а не виїжджали до країн ЄС.

Заява з’явилася на тлі зростаючого невдоволення німців тим, що до Німеччини прибувають тисячі молодих українських чоловіків, яким дозволили виїзд з країни наприкінці літа. Правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" навіть звернулася до уряду із запитом, скільки українських чоловіків перебувають в Німеччині і чи не можна депортувати їх в Україну.

