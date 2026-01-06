Мерц звернувся до Зеленського з вимогою через молодих українців

На його думку, Україна повинна забезпечити, щоб молоді чоловіки не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента України Володимира Зеленського забезпечити, щоб молоді українські чоловіки залишалися в країні та проходили службу, пов'язавши це з питанням безпеки.

На його думку, Україна повинна це забезпечити, аби молоді чоловіки не виїжджали до Німеччини, Польщі чи Франції.

"Україна має забезпечити, щоб її молоді люди могли знайти гідну роботу у своїй країні, а не їхати до Німеччини, Польщі чи Франції. Ми вже обговорювали це питання у Брюсселі разом, і я вважаю, що це очікування, яке Україна може виконати. Українські чоловіки не мають виїжджати в ЄС, а мають проходити службу", - сказав він.

Відео дня

За його словами, для досягнення миру в Україні будуть потрібні компроміси.

"Нам, безумовно, доведеться піти на компроміси, щоб досягти миру в Україні. Ми зробимо все можливе, з завзятістю, реалізмом і далекоглядністю, щоб досягти найкращого можливого результату: стабільного припинення вогню, надійних гарантій безпеки та миру в Європі, який ми будуватимемо разом", – наводить його слова Le Monde.

Українська молодь у Німеччині

Християнсько-соціальний союз Німеччини, який є молодшим партнером партії Мерца, закликав до посилення міграційної політики стосовно українців.

"Ми будемо наполягати на тому, щоб працездатні українські чоловіки зробили свій внесок у захист своєї країни. Ми вимагаємо, щоб всі прохачі притулку, незалежно від країни походження, використовували свої активи для покриття витрат на перебування в Німеччині", - йдеться в проєкт резолюції.

Вас також можуть зацікавити новини: