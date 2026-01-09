У Мерца порахували українських чоловіків у Німеччині і сказали, чи будуть їх висилати додому

Віднедавна обмежити в'їзд українських чоловіків почали вимагати не тільки праві популісти, але навіть частина правлячої коаліції.

Наразі в Німеччині перебувають щонайменше 320 тисяч українських чоловіків. Незважаючи на явне роздратування з цього приводу частини німецького суспільства і політиків, висилати їх на батьківщину поки не планують. Про це пише DW з посиланням на офіційну відповідь німецького уряду на запит партії "Альтернатива для Німеччини".

Повідомляється, що станом на 31 жовтня в Німеччині перебувало понад 328 тисяч українських чоловіків, включно з тими, хто приїхав ще до повномасштабного російського вторгнення в Україну. При цьому німецькі чиновники не знають, скільки з них підлягають мобілізації згідно з українським законодавством.

Проте відомо, що із зазначеної кількості 87 тисяч – чоловіки віком від 18 до 24 років, які в Україні не призиваються за мобілізацією. Їх удвічі менше, ніж чоловіків основного мобілізаційного віку від 25 до 45 років, яких нарахували 168 тисяч. Ще 73 тисячі українських чоловіків у Німеччині – це люди віком від 46 до 60 років. Про кількість чоловіків пенсійного віку нічого не повідомляється.

На запитання АдН щодо можливої депортації українців, в уряді Німеччини зазначили, що за правилами вони можуть депортувати тільки тих іноземців, хто не має легальних підстав для перебування в країні. Або за рішенням суду в разі прямого запиту щодо конкретної особи з боку іншої держави в рамках кримінального провадження.

При цьому у відповіді на запит АдН зазначається, що німецьке законодавство прямо виключає можливість видачі на батьківщину іноземця тільки на підставі того, що він ухиляється від військового призову у себе вдома. Виняток - якщо у Німеччини є договір з іншою країною про видачу ухилянтів. (Але такого договору з Україною у Берліна немає - УНІАН).

Як писав УНІАН, днями канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звернувся до президента України Володимира Зеленського з публічним закликом забезпечити, щоб українські чоловіки 18-22 років залишалися в країні і проходили службу, а не виїжджали до Європи.

Перед цим партія Християнсько-соціальний союз, молодший партнер партії Мерца по правлячій коаліції, зажадала посилити позицію щодо українських біженців. Зокрема обмежити в'їзд українських молодих чоловіків, яким наприкінці літа дозволили виїзд з України.

