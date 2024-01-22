Глава держави сказав, що ті країни, які бояться ескалації з боку Росії в разі вступу України до Альянсу, не вважають захист України від російської агресії своєю війною.

Президент України Володимир Зеленський висловився про країни, які проти набуття Україною повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору.

Як передає кореспондент УНІАН, свою думку з цього приводу Зеленський висловив під час спільної з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском зустрічі із студентами українських вищих навчальних закладів.

"Україна не в НАТО через те, що дійсно, є кілька країн-скептиків. Чого боїться ця група країн? Вони бояться ескалації з боку Росії. Це офіційне таке ствердження, - повідомив президент, але вирішив не називати ці країни. - Але звучить це дуже образливо. Я вам поясню чому. Бо буде - вони кажуть - ескалація з боку Росії. Тобто, це говорить про те, що ця війна не їх, яка зараз відбувається. І тому, я вважаю, що це принизливо і по-зрадницьки стосовно України".

Він додав, що коли хтось каже, що тоді буде ескалація і боїться у момент, коли значна частина території України окупована та багато людей загинуло, це говорить про те, що захист України, це "не війна для всіх, навіть для тих, хто допомагає, і хто вважає, що Росія окупант".

При цьому, як переконаний Зеленський, Росію можна перемогти тоді, коли "усі на 100% будуть відвертими і відкритими на боці дійсно закінчення війни", а також будуть думати про безпеку суспільства, а не свою особисту політичну безпеку.

"Але ми боремося з їх скепсисом", - наголосив президент.

Членство України в НАТО - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський пояснив, чому саме Україні найскладніше стати членом НАТО серед усіх країн європейського континенту. Зокрема, на його переконання, від того, із ким Україна, залежить, хто визначає, чи стабільна Європа.

Вас також можуть зацікавити новини: