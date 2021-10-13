Кенгуру, що вижив, забрали волонтери / фото Twitter / WIRES

В Австралії двох підлітків звинувачують в умисному вбивстві 14 кенгуру.

Про це повідомляється на сайті уряду Нового Південного Уельсу.

9 жовтня поліцейські виявили тіла тварин на двох різних дорогах в затоці Батманс. Серед убитих були двоє дитинчат кенгуру.

Ще одного знайшли неподалік. Він був поранений, але зумів вижити.

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Їм пред'явили звинувачення в безрозсудному побитті і вбивстві тварин. 22 листопада вони постануть перед судом.

Кенгуру, що вижив, забрала Австралійська організація порятунку дикої природи. Його назвали "Надія". 

Раніше повідомлялося, що в Одеській області підліток жорстоко розправився з цуценям. Він розповів, що це не перша його жертва.

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Автор: Людмила Жерновська