В Австралії двох підлітків звинувачують в умисному вбивстві 14 кенгуру.
Про це повідомляється на сайті уряду Нового Південного Уельсу.
9 жовтня поліцейські виявили тіла тварин на двох різних дорогах в затоці Батманс. Серед убитих були двоє дитинчат кенгуру.
Ще одного знайшли неподалік. Він був поранений, але зумів вижити.
Читайте такожУ США народилася незвичайна черепаха-мутант (фото)11 жовтня офіцери заарештували двох 17-річних підлітків.
Їм пред'явили звинувачення в безрозсудному побитті і вбивстві тварин. 22 листопада вони постануть перед судом.
Кенгуру, що вижив, забрала Австралійська організація порятунку дикої природи. Його назвали "Надія".
A single surviving joey was located nearby on Saturday morning by a member of the public. She has been aptly nicknamed ‘Hope' and is now in care with local WIRES member Shelley. We will continue to update you on Hope’s progress. pic.twitter.com/UHErlyJBzP— WIRES (@WIRESWildlife) October 11, 2021
Раніше повідомлялося, що в Одеській області підліток жорстоко розправився з цуценям. Він розповів, що це не перша його жертва.