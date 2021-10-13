Вони постануть перед судом за побиття і вбивство тварин.

В Австралії двох підлітків звинувачують в умисному вбивстві 14 кенгуру.

Про це повідомляється на сайті уряду Нового Південного Уельсу.

9 жовтня поліцейські виявили тіла тварин на двох різних дорогах в затоці Батманс. Серед убитих були двоє дитинчат кенгуру.

Ще одного знайшли неподалік. Він був поранений, але зумів вижити.

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Їм пред'явили звинувачення в безрозсудному побитті і вбивстві тварин. 22 листопада вони постануть перед судом.

Кенгуру, що вижив, забрала Австралійська організація порятунку дикої природи. Його назвали "Надія".

A single surviving joey was located nearby on Saturday morning by a member of the public. She has been aptly nicknamed ‘Hope' and is now in care with local WIRES member Shelley. We will continue to update you on Hope’s progress. pic.twitter.com/UHErlyJBzP — WIRES (@WIRESWildlife) October 11, 2021

Раніше повідомлялося, що в Одеській області підліток жорстоко розправився з цуценям. Він розповів, що це не перша його жертва.

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Автор: Людмила Жерновська