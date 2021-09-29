Хлопець похвалився, що й раніше вбивав тварин.

Підліток в місті Рені Одеської області жорстоко расправився з цуценям. Шкуродер похвалився, що це не перша його жертва.

Відповідне відео оприлюднила зоозахисна організація UAnimals у Facebook.

На оприлюднених кадрах видно підлітка з цуценям в руках. Тварина не подає ознак життя. Хлопець з усієї сили пхає тільце цуценя в ялицю, яка росла поруч ним. Місцева зоозахисниця кинулася до тварини.

Жінка спробувала поговорити з підлітком. В ході розмови він заявив, що раніше вже вбивав тварин, наприклад, втопив кошеня, при цьому заявивши, що врятував його. Крім того, він заявив, то "ніхто не заборонить йому вбити ще кількох кішок"

Читайте такожКидали у воду і сміялися: у Житомирській області діти знущалися з собаки"Зараз юристи UAnimals вже допомагають волонтерці, яка нам написала, скласти заяву в поліцію. Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб зупинити ці злочини та притягнути до відповідальності винних осіб", - повідомили в повідомленні.

Зоозахисники закликали українців звертати увагу на факти жорстокого поводження з тваринами.

"Мова йде не тільки про захист тварин, а й про захист людей. Більшість осіб, свідомо скоюють злочини щодо тварин, схильні до жорстокості також і до людей. На жаль, в цьому переконують не тільки дослідження, а й реальні історії, яких з кожним роком стає все більше", - зазначили в організації.

Обережно! На відео присутні кадри жорстокого поводження з тваринами!

Як раніше повідомляв УНІАН, в Одеській області оголошено підозру місцевому жителю, який застрелив сусідську собаку.

Автор: Анастасія Горбачова