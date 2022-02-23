У Парижі також влада висвітлила ратушу в кольори українського прапора.

Сьогодні, 23 лютого, в столиці Німеччини Берліні підсвітили головну пам'ятку міста - Бранденбурзькі ворота, в кольори українського прапора на знак солідарності з Україною.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми показуємо нашу солідарність з людьми в Україні, багатьма жителями Берліна з українським корінням і багатьма росіянами, які хочуть миру в Росії та Україні", - сказала бургомістр столиці ФРН Франциска Гіффай.

Крім того, в Парижі влада висвітлила ратушу в кольори українського прапора, щоб висловити свою підтримку.

Мер Парижа Анн Ідальго заявила раніше в середу, що "привид війни знову маячить на порозі Європи".

Як повідомляв УНІАН, у столиці Грузії Тбілісі на будівлю російського дипломатичного представництва за допомогою проектора розмістили величезне зображення українського прапора.

Після цього 4 лютого у Києві найвищий монумент України - "Батьківщина-Мати" засвітився кольорами державного прапору.

Акція відбулась на знак вдячності України дружнім державам на фоні Російської загрози, а також щоб показати загальнонаціональне єднання та готовність українців до захисту і відсічі зовнішнім ворогам. Підсвічувати монумент будуть опівночі.