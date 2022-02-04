Акція відбулась на знак вдячності України дружнім державам на фоні Російської загрози.

У Києві найвищий монумент України - "Батьківщина-Мати" засвітився кольорами державного прапору.

Про це повідомило у Facebook Міністерство культури та інформаційної політики.

Акція відбулась на знак вдячності України дружнім державам на фоні Російської загрози, а також щоб показати загальнонаціональне єднання та готовність українців до захисту і відсічі зовнішнім ворогам. Підсвічувати монумент будуть опівночі.

"Ми - українці - вміємо об’єднуватися заради миру. І ми вдячні, що у багатьох країнах світу підтримують наші зусилля по стримуванню агресора. Прапор - символ нашої незалежності та незламності", - зазначив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.

В Мінкульті також запросили фотографів взяти участь у челенджі.

"Сфотографуйте підсвічену у національні кольори "Батьківщину-Мати" з будь-якої точки. Викладіть фото у соціальні мережі з хештегом #UAразом. Беріть участь у розіграші книги про кращі місця для подорожей Україною", - сказано в повідомленні.

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Подія відбувається за ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України та Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Як повідомляв УНІАН, у столиці Грузії Тбілісі на будівлю російського дипломатичного представництва за допомогою проектора розмістили величезне зображення українського прапора.