Ситуація з коронавірусом в Індії залишається вкрай важкою, в країні четвертий день поспіль фіксують антирекорди захворюваності. Населення закликають вакцинуватися від COVID-19.
Про це заявив прем'єр-міністр Нарендра Моді, передає Reuters.
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Повідомляється, що за минулу добу в Індії захворіла ще 349 691 людина - четвертий поспіль антирекорд добової захворюваності.
"Ми були впевнені, наш настрій піднявся після успішної боротьби з першою хвилею, але нинішній шторм просто потряс націю", - заявив моді.
Захворюваність в Індії зростає на тлі ослаблення карантинних заходів, які дозволили великі релігійні та політичні зібрання. Місцеві лікарні вже не можуть впоратися з напливом пацієнтів. При цьому виникли величезні черги в крематорії.
Через брак кисню в індійських лікарнях в регіонах з найбільшою кількістю хворих COVID-19, транспортуванням балонів зайнялися військові. Як пише AP, військові також перевозять літаками медиків у регіони, де відчувається їх нестача. Крім цього, уряд запустив так звані "кисневі поїзди", якими теж транспортує дефіцитний кисень.
"Кисню на заводах багато, але вони розташовані далеко від місць, де є необхідність. З доставкою кисню викликають проблеми. Ми наростили виробництво, оскільки споживання кисню істотно зростає. Однак, є обмеження і найбільша складність сьогодні - це транспорт", — розповів президент Всеіндійського союзу виробників промислових газів Сакет Тіку.
США допоможуть Індії через критичну ситуацію з COVID
США нададуть додаткову підтримку Індії у зв'язку з різким зростанням захворюваності коронавірусом в країні. В Індії зафіксували четвертий поспіль добовий світовий антирекорд зараження COVID-19.
Про допомогу написав держсекретар США Ентоні Блінкен у своєму Twitter 25 квітня.
"Ми співчуваємо індійському народу, який опинився в розпалі жахливого спалаху COVID-19. Ми тісно працюємо з нашими партнерами, і ми надамо додаткову підтримку народу Індії та індійським героям зі служб охорони здоров'я», - йдеться в повідомленні.
На сьогодні за рівнем смертності та загальною кількістю інфікованих вона поступається лише США. Вакциновано менш як 10% населення, а всього в країні живе близько мільярда людей. Епідеміологи кажуть, що те, що відбувається в Індії можна вважати найбільш різким зростанням захворюваності, яке де-небудь спостерігалося за рік пандемії.
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