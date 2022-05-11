Чоловіки намагалися відібрати прапор, а потім оточили його, демонструючи Z-символіку.

В Іспанії агресивні росіяни напали на чоловіка з українським прапором, який закликав зупинити війну.

Про це повідомила користувачка Instagram з нікнеймом irenaa_sem.

Українець вийшов на одиничну акцію поблизу одного з торговельних центрів в Іспанії. Він приніс із собою український прапор з надписом Stop war ("Зупиніть війну" - УНІАН).

Однак до чоловіка відразу підбігли двоє чоловіків. Вони намагалися вирвати прапор з його рук. Позаду стояли ще кілька осіб. Коли це не вдалося, українця оточили, демонструючи Z-символіку рашистів та скандуючи щось іспанською.

Авторка відео зазначає, що нападники - росіяни. Ймовірно, це російські мігранти, адже вони вільно розмовляють іспанською.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Мадриді затримали українку, яка вийшла з плакатом на акцію "Безсмертний полк".

А ще кілька тижнів тому повідомлялося, що в Іспанії росіяни жорстоко побили бармена за слова"Слава Україні".

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