Повітряний патруль діятиме до кінця серпня.

У зв’язку з сезоном літніх відпусток деякі країни світу почали новий етап послаблення карантину – щоби привабити мандрівників зокрема.

А проте в Іспанії – в одному з найпопулярніших туристичних напрямків – навпаки ще більше посилили контроль за дотриманням обмежень.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

В країні досі діє обмеження на фіксовану кількість людей на пляжі. А проте контроль на морських узбережжях здійснюють не тільки з землі, а й з неба – за допомогою дронів.

Поліція відправляє безпілотники пильнувати ситуацію і вистежувати скупчення людей. Якщо порушення дистанції виявляють – на місце відправляють правоохоронців.

Така програма триватиме до кінця серпня.

Нововведенню радіють не усі тамтешні мешканці: деякі кажуть про порушення приватності. У поліції ж відповідають, що всі дані – захищені, а світлини відпочивальників залишать анонімними та нікуди не поширюватимуть.

Раніше влада Іспанії оголосила вільний в'їзд для громадян третіх країн, якщо вони щеплені від коронавірусу допущеними в ЄС вакцинами.

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Автор: Іван Бойко