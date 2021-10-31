Ресторатор був власником закладу Le Beccherie, де винайшли всесвітньо відомий десерт.

Ресторатор Альдо Кампеоль, якого в Італії називають "батьком тірамісу", помер сьогодні, 31 жовтня, у віці 93 років.

Кампеоль був власником ресторану Le Beccherie у Тревізо, у якому знаменитий десерт вперше приготували його дружина і шеф-кухар Роберто Лінгуанотто, пише BBC.

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Страву з просоченим кавою бісквітом і маскарпоне, було додано до меню закладу в 1972 році, але родина ніколи не запатентувала її. Відтоді десерт став основною стравою італійської кухні, адаптований кухарями всього світу.

Як зазначає BBC, існують тривалі суперечки щодо походження тірамісу, однак наразі визнано, що рецепт був розроблений в ресторані Кампеоля в Тревізо.

Губернатор муніципалітету Венеція Лука Зайя, до якого відноситься місто, висловив співчуття у зв'язку зі смертю ресторатора, пише Ansa.

За його словами, ресторан Le Beccherie відзначається гостинністю, якістю й ввічливістю, а з обличчя Кампеоля ніколи не зникала посмішка.

"З Альдо Кампеолем Тревізо втрачає ще одну зірку у своїй історії їжі та вина", - сказав Зайя.

BBC зазначає, що ресторан Le Beccherie був відкритий сім'єю Кампеоля у 1939 році, а Кампеоль очолив бізнес наприкінці Другої світової війни.

Як розповів співавтора десерту шеф-кухаря Роберто Лінгуанотто, десерт виник через помилку під час приготування ванільного морозива. Лінгуанотто кинув трохи сиру маскарпоне в миску з яйцями і цукром, а після того, як він помітив приємний смак суміші, сказав про це дружині Кампеоля Альбі. Разом вони вдосконалили страву, додавши бісквіт, просочений кавою, і посипавши його какао. Страва отримала назву "Тірамісу".

Зазначається, що варіанти тірамісу можуть містити алкоголь, наприклад ром або марсалу, але оригінальний рецепт, сертифікований Італійською академією кухні в 2010 році, був безалкогольним, оскільки був призначений для дітей.

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Автор: Олександр Топчій