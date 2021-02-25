Президент США Джо Байден відмінив рішення свого попередника Дональда Трампа про обмеження в'їзду в країну для деяких категорій іноземних громадян.
Про це повідомляється на сайті Білого дому.
"Рішення не захищає інтереси Сполучених Штатів. Навпаки, це шкодить Сполученим Штатам", - сказано в заяві Байдена.
Американський лідер пояснив, що указ Трампа не дозволяє членам сімей громадян США і законних постійних жителів країни приєднатися до своїх родичів. Також він аргументував своє рішення тим, що обмеження на в'їзд "шкодить галузям у Сполучених Штатах, де використовуються таланти з усього світу".
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Обмеження в'їзду іноземців до США: що відомо
22 квітня 2020 року Трамп підписав указ, який тимчасово забороняє імміграцію в США внаслідок впливу пандемії коронавірусу на економіку країни. Такий захід був спрямований на захист американських робітників. Крім цього, обмеження імміграції мало допомогти зберегти ресурси в галузі охорони здоров'я.
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