Президент США Джо Байден скасував указ колишнього глави держави Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден відмінив рішення свого попередника Дональда Трампа про обмеження в'їзду в країну для деяких категорій іноземних громадян.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

"Рішення не захищає інтереси Сполучених Штатів. Навпаки, це шкодить Сполученим Штатам", - сказано в заяві Байдена.

Американський лідер пояснив, що указ Трампа не дозволяє членам сімей громадян США і законних постійних жителів країни приєднатися до своїх родичів. Також він аргументував своє рішення тим, що обмеження на в'їзд "шкодить галузям у Сполучених Штатах, де використовуються таланти з усього світу".

Обмеження в'їзду іноземців до США: що відомо

22 квітня 2020 року Трамп підписав указ, який тимчасово забороняє імміграцію в США внаслідок впливу пандемії коронавірусу на економіку країни. Такий захід був спрямований на захист американських робітників. Крім цього, обмеження імміграції мало допомогти зберегти ресурси в галузі охорони здоров'я.

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Автор: Олег Давигора