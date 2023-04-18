Про причини аварії поки не повідомляють.

На території Німеччини в аварію потрапили кілька військових броньованих автомобілів, що належать армії Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel. Зазначається, що зіткнення броньованих автомобілів сталося поблизу міста Амберг у Верхньому Пфальці. За попередніми даними, щонайменше семеро осіб дістали серйозні травмування.

Відомо, що в аварію потрапили чотири військові автомобілі з колони. За інформацією видання, це бронетехніка армії США. Перекрито автотрасу в напрямку Чехії. Що могло стати причиною аварії, поки не відомо.

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ДТП з військовою технікою: новини

Нагадаємо, що на початку російського повномасштабного вторгнення повідомлялося про численні ДТП за участі техніки військ РФ на території Білорусі.

Журналісти з'ясували, що лише за два дні квітня у Гомельській області сталось шість аварій за участі російських військових колон.

Взимку у Донецькій області російська вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом, у якому знаходилися цивільні. Внаслідок цього ДТП загинули 16 людей, ще троє потрапили до реанімації.

У вересні на автодорозі "Київ - Чоп" зіткнулися військова автівка та Volkswagen. В трагічній аварії загинули три жінки та дитина, ще чотири людини постраждали.

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