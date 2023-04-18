На території Німеччини в аварію потрапили кілька військових броньованих автомобілів, що належать армії Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє німецьке видання Der Spiegel. Зазначається, що зіткнення броньованих автомобілів сталося поблизу міста Амберг у Верхньому Пфальці. За попередніми даними, щонайменше семеро осіб дістали серйозні травмування.
Відомо, що в аварію потрапили чотири військові автомобілі з колони. За інформацією видання, це бронетехніка армії США. Перекрито автотрасу в напрямку Чехії. Що могло стати причиною аварії, поки не відомо.
ДТП з військовою технікою: новини
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Журналісти з'ясували, що лише за два дні квітня у Гомельській області сталось шість аварій за участі російських військових колон.
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