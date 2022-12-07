Сьогодні вранці 16 людей загинули в жахливій ДТП на трасі між тимчасово окупованими Шахтарськом і Торезом Донецької області в результаті зіткнення вантажівки з мікроавтобусом, який перевозив цивільних.
За попередніми даними, водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу. Зараз місце аварії оточене.
Ще три людини перебувають у реанімації у важкому стані. Як пише Telegram-канал Mash, водій вижив, зараз він з травмами знаходиться в лікарні.
Як пишуть росЗМІ, вантажівка перевозила російських військових. Вказано, що серед загиблих водій вантажівки.
Нагадаємо, влітку в тимчасово окупованому Криму сталася масштабна ДТП за участю вантажівок і легкових авто. Відомо, що в результаті аварії загинула людина, багато поранених, серед яких діти.
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