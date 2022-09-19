Смертельна ДТП на Львівщині забрала життя молодих дівчат.

У результаті ДТП біля міста Броди Львівської області загинули три дівчини-місіонерки - 29-річна Наталія Євгейчук, Любов Боровик і 28-річна Оксана Рищиковець, а також 7-річний син жінки, яка кермувала автомобілем Volkswagen Caddy.

Дівчата їхали з Бродів до селища міського типу Підкамінь, повідомляє rivne.media.

За його даними, із загиблими прощалися у смт. Клесів Сарненського району Рівненської області, селі Довге та у місті Вараш.

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В результаті аварії також постраждала місіонерка Надія Кудринська, вона знаходиться в реанімації.

Нагадаємо, увечері 15 вересня на автодорозі "Київ - Чоп" у Бродах зіткнулися два автомобілі, один з яких - військовий. На місті ДТП загинули чотири особи, які їхали в машині Volkswagen. В аварії також постраждали чотири особи.

Раніше - зранку15 вересня, стало відомо, що президент Володимир Зеленський потрапив у ДТП. Очільника держави оглянув лікар, серйозні тілесні ушкодження не було виявлено.

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