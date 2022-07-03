Ідею запропонував мер міста Лаппеенранта Кіммо Ярва.

В Фінляндії запропонували спорудити базу НАТО в місті Лаппеенранта, провінція Південна Карелія. Воно знаходиться за півгодини їзди від кордону з Росією.

Як передає місцевий портал Yle, мер Лаппеенранти Кіммо Ярва висловив сподівання, що після вступу держави до Альянсу в місті можна буде розмістити базу НАТО. Ця ідея виникла, коли пожвавилися розмови про приєднання Фінляндії до військово-політичного блоку.

Питання розміщення контингенту Альянсу в Лаппеенранті не обговорювалося Силами оборони країни. Політичні дискусії щодо спорудження бази теж не велися, але Ярва сподівається, що після вступу Фінляндії в НАТО почнуться активні інвестиції в захист Південної Карелії.

"Я думав, зокрема, про аеропорт. Це, безумовно, буде доступно, якщо збройні сили побажають цього. А що стосується розташування школи Сухопутних військ і Сил оборони — чи будуть якісь зміни, я не можу сказати, оскільки я не фахівець", — заявив Ярва.

За словами мера Лаппеенранти, прогрес у процесі вступу Фінляндії в НАТО дає надію всій Південній Карелії. Це створює відчуття безпеки і підвищує довіру до регіону серед бізнесу.

Фінляндія і Швеція приєднуються до НАТО: що відомо

У середині травня Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО. У той же день посли Альянсу зустрілися, щоб почати переговори про приєднання скандинавських країн до військово-політичного блоку. Однак Туреччина своєю опозицією заблокувала процес.

Уряд Реджепа Тайїпа Ердогана вимагає від скандинавських країн зняти з Туреччини санкції на постачання зброї і припинити підтримувати терористів. Тут маються на увазі представники робочої партії Курдистану і руху Фетхуллаха Гюлена.

Президент Туреччини заявив, що поки не будуть виконані вимоги його країни, Фінляндія і Швеція не стануть членами НАТО. А генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг назвав побоювання уряду Ердогана "законними".

На саміті НАТО в Мадриді Фінляндію і Швецію офіційно запросили приєднатися до військово-політичного блоку. Перед початком заходу було підписано меморандум між скандинавськими країнами і Туреччиною. Тепер три держави "зобов'язані надавати один одному повну підтримку проти загроз безпеці".

Пізніше Ердоган ще раз підкреслив, що Фінляндія і Швеція повинні виконати вимоги його країни. Тільки тоді Туреччина ратифікує розширення НАТО.

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