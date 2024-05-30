Ігри на YouTube стали доступні безкоштовно для всіх користувачів: де їх знайти

У них можна грати як зі смартфона, так і просто в браузері на комп'ютері.

Компанія YouTube (входить до Google) зробила ігровий розділ YouTube Playables безкоштовним для всіх користувачів платформи. Раніше він був доступний тільки користувачам із платною підпискою YouTube Premium, повідомляє The Verge.

Розділ із безкоштовними міні-іграми доступний прямо в браузері або мобільному застосунку. Там уже можна знайти понад 75 тайтлів – це як відомі ігри, так і різні екшени та платформери від незалежних розробників. Наприклад, є Angry Birds Showdown, Cut the Rope, Retro Drift і Alien Shooter.

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Знайти Playables можна у вкладці "Навігатор" і на бічній панелі платформи в браузерній версії, а також у мобільних додатках iOS і iPadOS. Для користувачів Android розділ із міні-іграми запустять пізніше.

Зараз доступ Playables з України та багатьох інших регіонів закритий, але в нього можна потрапити, наприклад, зайшовши з американського IP. Найближчими місяцями YouTube Playables мають розширити для всіх.

Як уже розповідав УНІАН, YouTube почав агресивно боротися з тими, хто використовує блокувальник реклами. Тепер за ввімкненого AdBlock ролики перескакують одразу в кінець і завершуються, а інколи просто нескінченно довго завантажуються. А ще в декого став відключатися звук.

А наприкінці квітня YouTube скасувала "захейчений" редизайн, через який відеохостинг став більше нагадувати Twitch. Новий дизайн не сподобався практично нікому з тих користувачів, кому дали його протестувати.

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