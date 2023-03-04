Там попередили, що порушників антиросійських санкцій чекає суд та кримінальна відповідальність.

Профільні міністерства США зробили спільну заяву-звернення до американського бізнесу та його міжнародних партнерів щодо наслідків за обхід антиросійських санкцій. Як відомо, наразі спецслужби РФ шукають лазівки для порушення обмежень.

Відповідний документ опубліковано від імені Мінфіну, Мінюсту та міністерства торгівлі Америки. В ньому йдеться про судове переслідування тих підприємств, які не дотримуються обмежень, прийнятих проти Росії.

Наразі для обходу санкцій компанії використовують різноманітні методи, зокрема, ведуть діяльність від імені підставних фірм та торгівлю з третіми країнами для перепродажу товару на територію РФ, зазначається в заяві. Серед таких країн, які можуть використовуватися в якості перевалочних-пунктів для обходу санкцій, США виділили Китай, Вірменію, Туреччину та Узбекистан.

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"Підприємства будь-якого профілю повинні діяти виключно відповідно до впроваджених мір контролю, інакше проти них та їх ділових партнерів можуть застосувати адміністративні та регулятивні дії або розпочати кримінальне розслідування", - йдеться в документі.

США оголосили нові санкції проти РФ й попередили про наслідки

Нагадаємо, що 24 лютого 2023 року у річницю війни між Україною та РФ Мінфін США зробив "подарунок" Києву та ввів масштабні санкції проти російських юридичних та фізичних осіб: 22 і 83 юридичних осіб відповідно.

Зокрема, Вашингтон заблокував діяльність компаній, які Путін використовує для підтримки війни в Україні. Обмеження застосували проти металургійного і гірничодобувного сектору російської економіки, а також проти 10 фінустанов РФ.

На наступний день лідер США Джо Байден особисто попередив країни, які мають партнерські стосунки з Росією, про наслідки за обхід американських санкцій. Він анонсував жорстку реакцію на відповідні дії з боку Китаю.

Також 28 лютого у Мінфіні США прокоментували, що очікують економічного краху Путіна внаслідок введення останнього пакету санкцій.

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