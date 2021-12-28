Боррель закликав країни ЄС продовжувати підтримувати Україну та інших східних сусідів в опорі тиску Росії.

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що у 2021 році Євросоюз протистояв викликам силової політики. Він пом'янув у зв'язку з цим Росію, пообіцявши "відповісти з усією рішучістю".

Боррель закликав країни ЄС продовжувати підтримувати Україну та інших східних сусідів в опорі тиску Росії, йдеться на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Читайте такожЛавров звинуватив США у спробі влаштувати в Україні "маленьку війнушку"

Боррель також нагадав про важливість зберігати твердий підхід щодо офіційного Мінська.

"У зв'язку з цим саміт Східного партнерства підтвердив стратегічний, амбітний і далекоглядний підхід ЄС до наших східноєвропейських партнерів", - наголосив Боррель.

Раніше Боррель прокоментував можливе вторгнення російських військ в Україну, заявивши, що європейським країнам слід сподіватися на краще і готуватися до гіршого.

Можлива агресія РФ

11 листопада Bloomberg опублікувало статтю, в якій говорилося про ризики повномасштабного нападу Росії на Україну. В агентстві зазначили, що в колах американських і європейських дипломатів серйозно схвильовані нинішнім переміщенням російських військ у бік кордону України.

У самій Москві це заперечують, називаючи осінню передислокацію військ "демонстрацією сили".

На початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Це вже друга ймовірна хвиля загострення на російсько-українському кордоні з березня 2021 року.

Вас також можуть зацікавити новини: