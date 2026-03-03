Центробанк Росії подав позов проти ЄС через заморожені активи

Регламент ЄС передбачає безстрокову заборону на переміщення активів і позбавляє Банк Росії можливості захищати свої права в судах.

Центральний банк Російськї Федерації подав позов проти Європейського Союзу через безстрокове замороження активів, заблокованих після вторгнення РФ в Україну. Це перший подібний позов з лютого 2022 року.

Як пише Bloomberg, позов, поданий до Загального суду ЄС у Люксембурзі, оскаржує постанову Європейської ради від 12 грудня 2025 року. Згідно із заявою російського центробанку, постанова Євросоюзу порушує "основні та невід'ємні права на доступ до правосуддя, недоторканність власності та принцип суверенного імунітету держав та їх центральних банків", які гарантуються міжнародним правом.

Зазначається, що у грудні країни-члени ЄС погодили продовження замороження близько 210 млрд євро російських суверенних активів, які зберігаються в блоці з часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року. Євросоюз планує утримувати ці активи заблокованими до завершення війни та виплати Росією репарацій Україні.

Більша частина коштів зберігається у бельгійському депозитарії Euroclear. Уряд Бельгії раніше стримано ставився до ініціатив ЄС щодо використання цих активів як забезпечення для кредиту на підтримку України.

Згідно із заявою центробанку РФ, регламент ЄС передбачає безстрокову заборону на будь-яке переміщення активів і позбавляє Банк Росії можливості захищати свої права в судах, зокрема домагатися виконання судових рішень щодо цих коштів. Також у Москві стверджують, що Рада ЄС допустила серйозні процедурні порушення, ухваливши регламент більшістю голосів, а не одностайно.

Невдовзі після публікації регламенту російський центробанк попередив ЄС про можливі позови до місцевих судів із вимогами компенсації від європейських банків, якщо активи буде використано для підтримки України. Крім того, у грудні Банк Росії подав позов у Москві проти Euroclear на суму 18,2 трлн рублів (235 млрд доларів).

У лютому стало відомо, що європейський депозитарій Euroclear планує незабаром спрямувати до фонду підтримки України 1,4 млрд євро з процентних доходів від заморожених активів РФ.

Раніше лідери ЄС не змогли дійти згоди щодо виділення репараційного кредиту для України за рахунок заморожених активів РФ. Європейський Союз ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026-27 роки. Кошти на цю позику будуть взято не безпосередньо із заморожених російських активів, а на основі запозичень на ринках капіталу.

