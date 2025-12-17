Прага могла б підтримати ідею використання російських активів, заморожених у Європі, але за деяких умов.
Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш журналістам, повідомляє чеський телеканал CT24.
За словами чеського політика, необхідно врахувати побоювання Бельгії і не надавати фінансових гарантій. При цьому він побоюється, що використання заморожених активів Росії спровокує відповідь з боку Москви, що може зірвати мирні переговори.
Що стосується допомоги Україні, Бабіш натякнув, що краще було б залучити позикові кошти на фінансових ринках.
Прем'єр Чехії запевнив, що головна дискусія не про те, чи допомагати Україні, а про те, як це зробити.
Репараційний кредит для України - останні новини
Бельгія вимагає "незалежних" і "автономних" гарантій від країн ЄС в обмін на підтримку кредиту Україні в розмірі 210 млрд євро з використанням заморожених російських активів. У ЄС хочуть переконати Бельгію підтримати так званий репараційний кредит напередодні важливого саміту Європейської Ради в Брюсселі 18 грудня.
Прем'єр-міністр країни Джорджа Мелоні заявила, що Рим загалом підтримує ідею використання заморожених активів Росії для "репараційного кредиту" Україні, але це має бути зроблено "на міцній правовій основі".