Це пов'язано з майбутнім візитом Путіна до столиці В'єтнаму.

В'єтнам відклав зустріч з вищим посадовцем ЄС з питань російських санкцій в очікуванні на Путіна. Лідер РФ має приїхати з візитом до в'єтнамської столиці Ханой після своєї інавгурації, яку "відсвяткувала" Росія 7 травня.

Конкретна дата його візиту наразі невідома, проте згадана позиція МЗС В'єтнаму щодо європейського представника роздратувала Європейський Союз. На цьому наголошує Reuters:

"Міністерство закордонних справ В'єтнаму роздратувало Європейський Союз, відклавши на наступний тиждень зустріч з високопосадовцем ЄС щодо російських санкцій напередодні можливого візиту до Ханоя президента Росії Володимира Путіна". Відео дня

Зазначається, що В'єтнам намагається вести нейтральну зовнішню політику у відносинах з великими світовими державами, такими як РФ. Про це свідчить хоча б те, що країна на міжнародному рівні не засудила напада Росії на Україну. Західні країни вважають відповідну риторику занадто близькою до Кремля, пише ЗМІ.

Там нагадали, що наступного тижня спеціальний посланник з питань імплементації санкцій ЄС Девід О'Салліван відвідає Південно-Східну Азію. Передбачалося, що чиновник матиме зустріч з представниками в'єтнамського уряду 13-14 травня, однак тепер О'Саллівана просять відкласти візит.

Reuters стверджує, що один з дипломатів щодо причин затримки зустрічі повідомив таке: "Лідери надто зайняті, щоб зустрітися з ним".

Троє інших дипломатів також підтвердили ЗМІ факт відтермінування візиту. Стверджується, що альтернативною датою для зустрічі В'єтнам запропонував липень. Одне з джерел повідомило Reuters, що В'єтнам занепокоєний тим, що візит Путіна зіпсують переговори з посланцем ЄС.

Reuters наводить реакцію дипломатичної делегації ЄС, яка назвала зміни планів стосовно переговорів з О'Салліваном розчаруванням.

Правити до кінця віку - Путіна благословила церква в день інавгурації

Як вже згадувалося, 7 травня диктатор Путін провів п'яту за свою політичну кар'єру інавгурацію як президент Росії. В цей день Росія відзначилася низкою нових погроз щодо України. Зокрема, лідер Чечні Кадиров казав про важливість захоплення Одеси та Харкова в травні, а очільник Російської православної церкви патріарх Кирило благословив Путіна правити до кінця віку. Особливо примітно було те, що до Путіна Кирило звернувся "ваша високість", хоча раніше висловлювався інакшим чином.

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