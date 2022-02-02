Найближчим часом в ЄС дію ковід-сертифікатів буде продовжено до літа наступного року.

Єврокомісія (ЄК) продовжить дію цифрового сертифікату про вакцинацію від коронавірусу для подорожей між країнами Євросоюзу щонайменше до літа 2023 року.

У найближчі дні ЄК має намір затвердити проект про розширення використання паспорта вакцинації, повідомляє El País.

Видання зазначає, що намір Єврокомісії полягає в тому, щоб зберегти, принаймні, до літа 2023 року інструмент, який як і раніше вважається дієвим в умовах триваючої пандемії коронавірусу.

В даний час COVID-паспорт дійсний до 30 червня 2022 року.

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Документ був введений в липні 2021 року, і пропозиція, яка буде представлена Єврокомісією, продовжить його дію до 30 червня 2023 року.

Для продовження терміну дії COVID-паспорта разом з пропозицією Єврокомісії повинен бути представлений звіт, що обґрунтовує і аргументує необхідність збереження цифрового сертифіката про вакцинацію.

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