Самозванці зверталися напряму до урядів країн ЄС і, видаючи себе за фірми-посередниці, пропонували купити дози.

Поліція Євросоюзу й служби боротьби з шахрайством розслідують спроби "продати" країн-учасницям вакцини від COVID-19. Шахраї пропонували угоди на мільярди доларів.

Як пише Bloomberg, Європейське управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) отримало інформацію від кількох країн ЄС про те, що їм надходили дивні пропозиції. Нібито компанії посередники пропонували купити щеплення від COVID-19. На даний момент шахраї пропонували різним країнам більш ніж 900 мільйонів доз на суму 15,3 мільярди доларів.

Читайте такожУ Німеччині люди масово відмовляються від щеплень вакциною AstraZenecaПрезидент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн говорила про розслідування OLAF і "Європолу" під час віртуальної зустрічі з лідерами ЄС минулого тижня. Тоді вона сказала, що шахраї завжди діють за одним і тим же шаблоном. Згідно зі звітом OLAF, який опинився в руках Bloomberg, злочинці зв'язувалися з урядами країн Європи й відомства з охорони здоров'я. Вони видавали себе за компанії-посередниці, які представляють фармакологічні компанії.

Так звані "посередники" використовували веб-сайти й сторінки в соціальних мережах, щоб склалося враження, що вони справжні. При цьому, вони просили в чиновників аванс. У 92% випадків фальшиві пропозиції стосувалися щеплень від AstraZeneca.

"У багатьох випадках на момент пропозиції причетні компанії вже були ліквідовані або ж під керівництвом людей з доведеним кримінальним минулим", - йдеться в документі OLAF.

Більшість шахрайських пропозицій були надіслані на електронну пошту урядів. Звіт також вказує на ризик організованої крадіжки вакцин на різних етапах процесу розподілення. Експерти зауважують, що корумповані чиновники чи медики можуть викрасти дози вакцини. А підробки чи вакцини, які не відповідають встановленим стандартам, можуть циркулювати на нелегальних ринках.

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Переклад: Лесь Димань