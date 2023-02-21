За словами президента США, весь світ не може відвести очей від нелюдських дій РФ і її військових.

Президент США Джо Байден під час виступу в Королівському замку Варшави, приуроченому до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, перерахував військові злочини росіян, що здійснюються ними проти нашої країни.

"Російська армія вбиває мирних жителів і руйнує їхні будинки. Вони використовували зґвалтування як зброю війни. Викрадали українських дітей, руйнували вокзали України, пологові будинки, школи, дитячі будинки. Ніхто, ніхто не може відвести очей від звірств, які творить Росія. Це огидно", - сказав він.

Злочини Росії призводять до жахливих наслідків не тільки в Україні, додав він.

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"РФ блокувала поставки продовольства, блокувала українські порти, заважаючи вивезенню зерна. Путін намагався спровокувати кризу голоду і натиснути на найбідніші країни Африки, але ми не дали. Джил Байден, моя дружина, поїхала в Африку вирішувати цю проблему", - сказав Байден.

Також американський лідер звернувся до росіян і попередив, що США "покарають тих, хто скоює військові злочини і злочини проти людяності.

Візит Байдена до Польщі

20 лютого президент США Джо Байден з неанонсованим шестигодинним візитом прибув до Києва, ставши першим президентом країни, який прибув в Україну за останні 15 років. Президент України Володимир Зеленський заявив, що цей візит демонструє, наскільки наша країна важлива для всього світу. У Києві Байден анонсував нові санкції проти Росії та новий пакет військової допомоги Україні на півмільярда доларів.

У вівторок, 21 лютого, Джо Байден вирушив до Польщі, де, зокрема, провів двосторонню зустріч з президентом країни Анджеєм Дудою. За підсумками зустрічі Дуда подякував Байдену за підтримку і похвалив його за "ефектний жест", який показав Росії, що її ніхто не боїться.

На початку зустрічі Байден заявив, що "НАТО сильніше, ніж будь-коли" і назвав союз США і Європи "найбільш значущим в історії".

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