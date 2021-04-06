Адвокат підняв питання "зміщення перспективи камери", яка могла дати неправильне уявлення про обставини смерті.

На суді у справі про вбивство Джорджа Флойда, яке спровокувало в США протести руху BLM, показали нове відео з місця подій. Адвокат обвинуваченого у вбивстві поліцейського наполягає, що воно ставить під сумнів одну з ключових деталей смерті Флойда.

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Про це повідомляє Forbes. Так, за версією звинувачення, поліцейський Дерек Чавін більше дев'яти хвилин тиснув коліном на шию Джорджа Флойда. В кінцевому підсумку це призвело до асфіксії і смерті останнього. Раніше це не викликало сумнівів, оскільки підтверджувалось відеозаписами з місця подій.

Однак в ході допиту глави поліції Міннеаполіса Медарії Аррадондо адвокат Чавіна Ерік Нельсон поставив цей факт під сумнів. Він показав два коротких відеоуривки, з якого може слідувати, що принаймні в певні моменти коліно Чавіна знаходилося на лопатці Флойда, а не на шиї.

Адвокат підняв питання "зміщення перспективи камери", яка могла дати неправильне уявлення про обставини смерті Флойда. Він послався, зокрема, на відео з натільної камери одного з офіцерів поліції, яка зняла події з іншої перспективи.

Шеф поліції Аррадондо був змушений погодитися з аргументами Нельсона, проте звинувачення одразу заявило, що мова йде про один конкретний момент, який настав вже під час прибуття парамедиків.

Вбивство Джорджа Флойда

Як повідомляв УНІАН, США минулого року вразили тривалі масові протести, спровоковані вбивством поліцейським темношкірого американця Джорджа Флойда.

У низці випадків протестні акції по всій країні переросли в масштабні погроми і сутички активістів руху BLM з поліцією.

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Автор: Дмитро Захаров