Поліція оштрафувала 25 учасників секс-вечірки в центрі Брюсселя. На вечірці були присутні в основному чоловіки. Також серед них було кілька дипломатів і член Європейського парламенту.
Читайте такожАмериканець випадково сходив на побачення з геєм та поділився враженнямиПро це пише Het Laatste Nieuws.
Поліцейські виявили в приміщенні наркотики. Депутат нібито намагався втекти через жолоб на даху, але поліції все ж вдалося його затримати.
Як зазначає видання, депутат Європарламенту є одним з членів-засновників Fidesz, правої націоналістичної партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Партія відкрито виступає проти рівних прав для ЛГБТ. Минулої неділі чоловік несподівано пішов з парламенту.
Як припускають деякі ЗМІ, мова йде про Йожефа Сайера, передає Європейська правда.
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