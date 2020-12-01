Поліцейські також виявили в приміщенні наркотики.

Поліція оштрафувала 25 учасників секс-вечірки в центрі Брюсселя. На вечірці були присутні в основному чоловіки. Також серед них було кілька дипломатів і член Європейського парламенту.

Читайте такожАмериканець випадково сходив на побачення з геєм та поділився враженнямиПро це пише Het Laatste Nieuws.

Поліцейські виявили в приміщенні наркотики. Депутат нібито намагався втекти через жолоб на даху, але поліції все ж вдалося його затримати.

Як зазначає видання, депутат Європарламенту є одним з членів-засновників Fidesz, правої націоналістичної партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Партія відкрито виступає проти рівних прав для ЛГБТ. Минулої неділі чоловік несподівано пішов з парламенту.

Як припускають деякі ЗМІ, мова йде про Йожефа Сайера, передає Європейська правда.

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Автор: Людмила Жерновська