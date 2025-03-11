На площі створять нові мурали.

У Вашингтоні розпочали реконструкцію розташованої поруч з Білим домом площі Black Lives Matter Plaza.

Як передає New York Post, мер міста Мюріель Бауерс оголосила про плани з реконструкції площі у відповідь на представлений конгресменом Ендрю Клайдом законопроєкт, який передбачає можливе скорочення федерального фінансування округу, якщо площа не буде перейменована на "Liberty Plaza", а напис "Black Lives Matter" не буде видалено.

Тепер площа стане частиною присвяченого 250-річчю США проєкту America 250, нові мурали мають створити студенти та художники. Роботи з демонтажу існуючого муралу та реконструкції площі мають тривати від шести до восьми тижнів

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Рух Black Lives Matter

Міжнародний антирасистський рух проти насильства щодо темношкірого населення організовує акції протесту, демонстрації проти поліцейського насильства та расової дискримінації.

Найбільші протести під прапором BLM відбулися в 2020 році після смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Відео, на якому поліцейський під час затримання притискав шию чоловіка коліном, розлетілося інтернетом і спричинило масштабні масові протести у США.

Поліцейського Дерека Шовіна засудили за трьома обвинуваченнями: вбивство другого ступеня, вбивство третього ступеня та ненавмисне вбивство.

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